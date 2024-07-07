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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Temmuz 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Temmuz 2024 pazar TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 7 Temmuz pazar TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Temmuz 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 7 Temmuz 2024

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Sesinde Aşk Var

16:15 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

23:30 İntikam

01:45 Güneşin Kızları

04:00 5N1K

05:00 Çatı Katı Aşk

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Temmuz 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 7 Temmuz 2024

06:00 Dizi

07:00 Tuzak

08:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Yabancı Sinema / Kasabadaki Yabancı

15:00 Gazete Magazin Yaz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Temmuz 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 7 Temmuz 2024

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Şevkat Yerimdar

13:00 Yasak Elma

16:00 Hudutsuz Sevda  

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Aile Hükümeti

22:30 Kirli Sepeti  

01:30 Aile Hükümeti

03:15 Yasak Elma

04:30 Son Yaz

05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Temmuz 2024 pazar TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 7 Temmuz 2024

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kadifeden Kesesi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Dünya Güzellerim Tatilde

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Eşkıya

22:30 Her Şey Güzel Olacak

00:45 Eşkıya

03:00 Her Şey Güzel Olacak

04:45 Kadifeden Kesesi

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