Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 7 Temmuz 2024 pazar TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 7 Temmuz pazar TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 7 Temmuz 2024
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Sesinde Aşk Var
16:15 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:30 İntikam
01:45 Güneşin Kızları
04:00 5N1K
05:00 Çatı Katı Aşk
TV8 yayın akışı 7 Temmuz 2024
06:00 Dizi
07:00 Tuzak
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Yabancı Sinema / Kasabadaki Yabancı
15:00 Gazete Magazin Yaz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
NOW yayın akışı 7 Temmuz 2024
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Şevkat Yerimdar
13:00 Yasak Elma
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Aile Hükümeti
22:30 Kirli Sepeti
01:30 Aile Hükümeti
03:15 Yasak Elma
04:30 Son Yaz
05:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
SHOW TV yayın akışı 7 Temmuz 2024
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kadifeden Kesesi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Dünya Güzellerim Tatilde
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Eşkıya
22:30 Her Şey Güzel Olacak
00:45 Eşkıya
03:00 Her Şey Güzel Olacak
04:45 Kadifeden Kesesi