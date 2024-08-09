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  4. Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı

Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 9 Ağustos cuma TV yayın akışı...

Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 1

KANAL D yayın akışı 9 Ağustos 2024

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

17:00 Ayazın Sonu Güneş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

22:45 Password

23:30 Mega Boa Yılanı

01:30 Gelinim Mutfakta

04:00 Ya Çok Seversen

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 2

TV8 yayın akışı 9 Ağustos 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Çarkıfelek

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 3

NOW yayın akışı 9 Ağustos 2024

08:30 Çalar Saat

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 Kiraz Mevsimi

14:15 Romantik Komedi2: Bekarlığa Veda

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

 19:00 NOW Ana Haber

20:00 Garip

22:00 Çağla İle Bu Yaz

00:00 Garip

01:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:00 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Şahane Hayatım

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Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 9 Ağustos 2024 cuma TV yayın akışı - Sayfa 4

SHOW TV yayın akışı 9 Ağustos 2024

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Seçkin Tetikçiler

22:15 Kirli Oyun

00:15 Seçkin Tetikçiler

02:15 Kirli Oyun

03:45 Arıza

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