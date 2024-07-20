Bugün hava nasıl olacak? 10 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli olacak! (20 Temmuz 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre: yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.