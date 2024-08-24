Bugün hava nasıl olacak? Bu illerde oturanlar dikkat: Sağanak geliyor (24 Ağustos 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: bugün kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz ile Kırklareli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.