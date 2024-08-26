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  4. Bugün hava nasıl olacak? Çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı (26 Ağustos hava durumu)

Bugün hava nasıl olacak? Çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı (26 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji, 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Eskişehir, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun, Erzurum ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı (26 Ağustos hava durumu) - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı (26 Ağustos hava durumu) - Sayfa 2

Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı (26 Ağustos hava durumu) - Sayfa 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı (26 Ağustos hava durumu) - Sayfa 4

RÜZGAR

Batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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