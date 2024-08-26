Bugün hava nasıl olacak? Çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı (26 Ağustos hava durumu)
Meteoroloji, 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Eskişehir, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Artvin, Samsun, Erzurum ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların sabah saatlerinde Bartın ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.