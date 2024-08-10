Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı (10 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İstanbul'un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.