Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı (10 Ağustos hava durumu)
Meteoroloji, 10 Ağustos 2024 Cumartesi günü için hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul'un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İstanbul'un kuzey kıyıları, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Isparta, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Konya'nın batı ilçeleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyıları, Artvin, Ardahan ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Düzce, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta,
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.