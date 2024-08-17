Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı (17 Ağustos 2024 hava durumu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı bekleniyor.