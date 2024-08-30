Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak uyarısı (30 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri ile Konya çevreleri, Karadeniz bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.