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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı (5 Ekim 2024 hava durumu)

Meteoroloji, 5 Ekim 2024 Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayınladı. Marmara'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı (5 Ekim 2024 hava durumu) - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 Ekim 2024 Cumartesi günü için son hava durumu yayınlandı.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı (5 Ekim 2024 hava durumu) - Sayfa 2

Son tahminlere göre; ülkenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Marmara'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı (5 Ekim 2024 hava durumu) - Sayfa 3

Hava sıcaklığının ülke genelinde 1-3 derece artacağı, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı (5 Ekim 2024 hava durumu) - Sayfa 4

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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