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  4. Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi (İşte 3 Ağustos 2024 hava durumu)

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi (İşte 3 Ağustos 2024 hava durumu)

Meteoroloji, 3 Ağustos 2024 hava durumu raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi (İşte 3 Ağustos 2024 hava durumu) - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi (İşte 3 Ağustos 2024 hava durumu) - Sayfa 2

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi (İşte 3 Ağustos 2024 hava durumu) - Sayfa 3

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi (İşte 3 Ağustos 2024 hava durumu) - Sayfa 4

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne'nin kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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