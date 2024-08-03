Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi (İşte 3 Ağustos 2024 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.