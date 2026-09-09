Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve sıcaklık uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminini yayımladı. Tahminlere göre Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde sıcaklıkların önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.