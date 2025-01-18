Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış, buzlanma ve sis uyarısı (18 Ocak 2025 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.