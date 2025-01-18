Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış, buzlanma ve sis uyarısı (18 Ocak 2025 hava durumu)
Meteoroloji, 18 Ocak 2025 Cumartesi günü için son hava durumu raporunu yayımladı. Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülecek.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.