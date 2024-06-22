Bugün hava nasıl olacak? Türkiye kavruluyor, uzmanlar uyarıyor: Bu saatler arasında dışarıda olmayın
Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonu yine ülke genelinde çok sıcak hava etkili olacak. Uzmanlar; çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların sıcaklıkların etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaması yönünde uyarı yapıyor. Meteoroloji verilerine göre ise yaklaşık bir hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor.
Türkiye, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ile boğuşuyor.
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Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu durumun 1 hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.
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DİKKAT: BU SAATLER ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN
NTV'de yer alan habere göre uzmanlar özellikle Türkiye'nin güneyinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların saat 11:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmaması yönünde uyarıyor.
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Türkiye genelinde sadece Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.
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