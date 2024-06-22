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Bugün hava nasıl olacak? Türkiye kavruluyor, uzmanlar uyarıyor: Bu saatler arasında dışarıda olmayın

Türkiye genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta sonu yine ülke genelinde çok sıcak hava etkili olacak. Uzmanlar; çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların sıcaklıkların etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmaması yönünde uyarı yapıyor. Meteoroloji verilerine göre ise yaklaşık bir hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde yağış beklenmiyor.

Bugün hava nasıl olacak? Türkiye kavruluyor, uzmanlar uyarıyor: Bu saatler arasında dışarıda olmayın - Sayfa 1

Türkiye, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ile boğuşuyor. 

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Bugün hava nasıl olacak? Türkiye kavruluyor, uzmanlar uyarıyor: Bu saatler arasında dışarıda olmayın - Sayfa 2

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bu durumun 1 hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Türkiye kavruluyor, uzmanlar uyarıyor: Bu saatler arasında dışarıda olmayın - Sayfa 3

DİKKAT: BU SAATLER ARASINDA DIŞARI ÇIKMAYIN

NTV'de yer alan habere göre uzmanlar özellikle Türkiye'nin güneyinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların saat 11:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmaması yönünde uyarıyor.

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Bugün hava nasıl olacak? Türkiye kavruluyor, uzmanlar uyarıyor: Bu saatler arasında dışarıda olmayın - Sayfa 4

Türkiye genelinde sadece Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

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