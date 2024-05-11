Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 11 Mayıs 2024 cumartesi sınav takvimi!
Okul önlerindeki kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile netlik kazandı. Peki, bugün (11 Mayıs cumartesi) ne sınavı var? İşte 11 Mayıs 2024 cumartesi sınav takvimi...
Bugün (11 Mayıs cumartesi) ne sınavı var?
Bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2024 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL/1) sınavı gerçekleştirilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM), yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınavlara 10 bin 92 aday katılacak. Emniyet dahil 596 görevlinin yer alacağı sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek.
Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Sınavların sonuçları aynı gün açıklanacak.