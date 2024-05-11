Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 11 Mayıs 2024 cumartesi sınav takvimi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM), yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınavlara 10 bin 92 aday katılacak. Emniyet dahil 596 görevlinin yer alacağı sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek.