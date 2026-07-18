Bugün plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 3 uyarı: Sağanak yağış, rüzgar ve sıcak hava...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz 2026 Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ülkenin diğer kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yerel yağışların görülebileceği öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Türkiye'nin güneyinde de yüksek sıcaklıklar görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık