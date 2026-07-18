Bugün plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 3 uyarı: Sağanak yağış, rüzgar ve sıcak hava...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.