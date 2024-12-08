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  4. Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış uyarısı

Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış uyarısı

MGM’nin son tahminlerine göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt ve Adıyaman’ın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde kar şeklinde görülecek yağışların Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa ve Aydın ile Muğla'nın batısında yerel kuvvetli, Muğla merkez ve doğusunda şiddetli olması bekleniyor. İşte 8 Aralık hava durumu tahminleri

Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması, Muğla merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, merkez ve doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 10 il için kuvvetli yağış uyarısı - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

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