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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 17 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin (Toroslar Mevkii) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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