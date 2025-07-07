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  4. Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar uyarısı! İl il hava durumu tahminleri

Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar uyarısı! İl il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İşte 7 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar uyarısı! İl il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar uyarısı! İl il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar uyarısı! İl il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar uyarısı! İl il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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