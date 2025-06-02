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  4. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Burdur hariç) Batı Akdeniz'in iç kesimleri , Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 2 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C
Parçalı az bulutlu

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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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