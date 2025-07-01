Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 1 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı