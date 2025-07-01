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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 1 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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