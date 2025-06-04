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  4. Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Bugün yurt genelinde sıcaklıklar nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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