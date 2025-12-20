Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus uyarısı! İşte il il hava durumu
Meteoroloji, 20 Aralık Cumartesi günü için son hava durumu raporunu paylaştı. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu ve illerde beklenen sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde önümüzdeki 24 saat yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KUZEY, İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT!
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
