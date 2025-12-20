Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus uyarısı! İşte il il hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde önümüzdeki 24 saat yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.