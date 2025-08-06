Bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il tahminler...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı