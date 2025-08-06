Bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününe ilişkin il il hava durumu tahminleri...
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı