Bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir’in kuzeyi ve Çanakkale’nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 23°C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı