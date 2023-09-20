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  4. Bulduğu 7 milyon TL'lik çeki polise teslim etti

Bulduğu 7 milyon TL'lik çeki polise teslim etti

Antalya'da temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Ateş'in, bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim ettiği bildirildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde belediyede görevli temizlik işçisi, caminin tuvaletinde bulduğu 7 milyon liralık çeki polise teslim etti.

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Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde 6 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 50 yaşındaki Hasan Ateş, gazetecilere, caminin tuvaletine girdiğinde yerde bir zarf gördüğünü söyledi.

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İçinde çek olan zarfı önce camideki görevliye verdiğini anlatan Ateş, "Daha sonra zarfı görevliden alarak akşam götürüp polise teslim ettim. Okumam yazmam yok, söylediklerine göre çek 7 milyon liraymış." dedi.

Çeki teslim ettiği için mutlu olduğunu dile getiren Ateş, "Biz ailemizden böyle gördük. Haramda gözümüz yok." diye konuştu.

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Polisin, Alanya ilçesinde bir firmaya ait olan çeki, sahibine ulaştırmaya çalıştığı öğrenildi.

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