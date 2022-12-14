BUMATECH’ten beklenti büyük Makine imalat sektörünün Bursa’daki kıtalar arası buluşması BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. 17 Aralık’a kadar açık kalacak fuara 73 ülkeden 35 bin üzerinde katılımcı beklenirken, fuarın 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratması öngörülüyor.

BURSA - Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen fuarın açılışı yapıldı. 1 | 12

Fuarın açılışına Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, TÜYAP Fuarlar Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile sektör temsilcileri katıldı. 2 | 12

Bursa başta olmak üzere Türkiye’de makine üretiminde söz sahibi olan firmalar geliştirdikleri yeni teknolojileri BUMATECH fuarında sergiledi. 3 | 12