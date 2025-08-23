Bunaltan sıcaklar geri döndü: İşte il il hava durumu tahminleri... (23 Ağustos 2025 hava durumu)
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün hiçbir bölgemizde yağış beklenmiyor. Buna göre ülke genelinde havanın açık olması bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İç Anadolu'da termometre 35'i, Güneydoğu Anadolu'da ise 40 dereceyi gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
