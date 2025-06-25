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  4. Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Termometreler 40 dereceyi gösterecek: İşte il il hava durumu tahminleri

Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Termometreler 40 dereceyi gösterecek: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Termometreler 40 dereceyi gösterecek: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Termometreler 40 dereceyi gösterecek: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Termometreler 40 dereceyi gösterecek: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Termometreler 40 dereceyi gösterecek: İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8