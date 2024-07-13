'Burada olmaz' dediler, hobi olarak başladı: Kentteki tek ahududu bahçesini kurdu

Hobi amaçlı başladıklarını ancak şu anda 6 dönüm arazide ahududu ve böğürtlen yetiştirerek ticaret yaptıklarını ifade eden Demir; "Burayı 2021 yılında kurmaya başladık. Hobi maksatlı geldik, sonradan iş ticarete döndü. İl Tarım Müdürlüğü tarafından toprak tahlilleri yaptık, 'olmaz' dediler. Yüksek rakımlı yerleri sevdiği için burayı uygun gördük. Bursa ve Kahramanmaraş'taki ahududu ve böğürtlen bahçelerini kontrol ettik. Daha sonra 'biz bu işi yaparız' diyerek hobi maksatlı girdik, bahçemiz bu hale geldi. Mevcut bahçemiz 6 dönüm. Yanında kır bahçemiz var, artı cevizlik ve bademlik bahçemiz de var. İnsanlarımızı alıştırdık buraya ve çok memnunuz. Gelen kişiler de memnun. Allah bereket versin diyoruz" dedi.