Burada yaşayan 200 kişinin de soyadı aynı: İsimler karışıyor, faturalar şaşıyor
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Karacanlık Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 200 kişi ‘Öztoprak’ soyadını taşıyor. İki dededen gelen ailelerin yaşadığı mahallede vatandaşlar, isim karışıklıklarını önlemek için ikinci isimleri ve baba adlarını kullanıyor. Aynı soyadı nedeniyle zaman zaman faturaların bile karıştığı mahallede, deprem öncesinde yaklaşık 150 hane bulunurken 6 Şubat depremlerinin ardından nüfus azaldı.
Reyhanlı ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Karacanlık Mahallesi'nde yaklaşık 200 vatandaş yaşıyor.
Depremden önce 150 hane yaşarken depremden sonra nüfusu azalan Karacanlık Mahallesi’ni ön plana çıkaran ise mahallede yaşayan herkesin soy isminin 'Öztoprak' olması.
İki dededen oluşan mahallede yaşayan vatandaşlar, birbirini tanımakta ikinci isim veya baba isimlerini kullanıyor.