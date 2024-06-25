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  4. Burası Artvin: Dağın eteklerinde ve 1100 yıllık... Gören hayran kalıyor

Burası Artvin: Dağın eteklerinde ve 1100 yıllık... Gören hayran kalıyor

Artvin'in Karçhal Dağı eteklerindeki 1100 yıllık olduğu tahmin edilen Kilayet Manastırı, tarihi dokusu ve görkemli yapısıyla hayranlık uyandırıyor.

Burası Artvin: Dağın eteklerinde ve 1100 yıllık... Gören hayran kalıyor - Sayfa 1

Manastır, bölgenin zengin tarihi geçmişini yansıtan önemli bir eser olarak dikkat çekiyor.

Karçhal Dağı'nın doğal güzellikleriyle çevrili olan Kilayet Manastırı, mimarisiyle de büyüleyici bir görüntü sunuyor.

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Burası Artvin: Dağın eteklerinde ve 1100 yıllık... Gören hayran kalıyor - Sayfa 2

Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu yapı, bölgenin kültürel ve tarihi mirasının korunması ve tanıtılması açısından büyük bir değer taşıyor.

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Burası Artvin: Dağın eteklerinde ve 1100 yıllık... Gören hayran kalıyor - Sayfa 3

Ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunan Kilayet Manastırı, özellikle tarih ve kültür meraklıları için önemli bir keşif noktası olarak öne çıkıyor.

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Burası Artvin: Dağın eteklerinde ve 1100 yıllık... Gören hayran kalıyor - Sayfa 4

Manastırın bulunduğu alan, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için de ideal bir ortam sunarken, Yerel Rehber ve Turizm Gönüllüsü Osman Demir, bölgeyi belli dönemlerde ziyaret edip, fotoğraflayıp kayıt altına alıyor.

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