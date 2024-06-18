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Burası Bodrum veya Çeşme değil Elazığ: Plajlar doldu taştı, adım atacak yer kalmadı

Türkiye'nin yarımadası konumundaki Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölündeki plajlar Kurban Bayramında dolup taştı.

Burası Bodrum veya Çeşme değil Elazığ: Plajlar doldu taştı, adım atacak yer kalmadı - Sayfa 1

Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölünün kıyıları Kurban Bayramı tatili ve sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı.

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Burası Bodrum veya Çeşme değil Elazığ: Plajlar doldu taştı, adım atacak yer kalmadı - Sayfa 2

Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti.

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Burası Bodrum veya Çeşme değil Elazığ: Plajlar doldu taştı, adım atacak yer kalmadı - Sayfa 3

İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu.

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Burası Bodrum veya Çeşme değil Elazığ: Plajlar doldu taştı, adım atacak yer kalmadı - Sayfa 4

Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.

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