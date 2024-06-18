Burası Bodrum veya Çeşme değil Elazığ: Plajlar doldu taştı, adım atacak yer kalmadı
Türkiye'nin yarımadası konumundaki Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölündeki plajlar Kurban Bayramında dolup taştı.
Türkiye'de derinliği ile ilk sırada yer alan, 22 kilometre uzunluğa ve 6 kilometre genişliğe sahip Hazar Gölünün kıyıları Kurban Bayramı tatili ve sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı.
Özellikle Diyarbakır, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Batman başta olmak üzere çevre illerdeki vatandaşlar, denize uzak olmaları nedeniyle tatil için Hazar Gölü'nü tercih etti.
İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresi, apart otel, kamp çadır alanları ile tatilcilerin gözde mekanı oldu.
Akdeniz ve Ege sahillerini aratmayan Hazar Gölü'nde tatilcilere şezlong, şemsiye, deniz bisikleti, tekne turu gibi imkanlar da sağlanıyor.