Bursa'da 122 Tiny House yıkılıyor
Bursa'da tarımsal amaçlı kullanılan arazilere kurulduğu gerekçesiyle Tiny House tipi 122 ev hakkında çıkan yıkım kararı uygulanmaya başlandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Akköy Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine izinsiz yapılan ve toprak koruma projesine uymayan Tiny House sahiplerine valilik aracılığıyla tebligat gönderildi.
Yapılan uyarılara rağmen harekete geçilmemesi üzerine bu yapıların yıkımına karar verildi.
Mudanya Belediyesi, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlatılan yıkıma Jandarma ve Mudanya Belediyesi Zabıta ekipleri eşlik ettiler.
Ev sahipleri yıkıma gelen ekipler direndi.
Ekiplerden kendilerine süre tanınmasını isteyen ev sahiplerine yetkililer 3 günlük süre tanıdı.