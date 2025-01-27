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  4. Bursa'da 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! "Uyarıcı niteliğinde"

Bursa'da 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! "Uyarıcı niteliğinde"

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem, yer bilimcilerin ilgisini çekti. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bursa’nın aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu vurgulayarak, bu tür depremlerin önemli birer uyarı niteliği taşıdığını dile getirdi.

Bursa'da 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! "Uyarıcı niteliğinde" - Sayfa 1

Bugün saat 13.43’te merkez üssü Bursa’nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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Bursa'da 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! "Uyarıcı niteliğinde" - Sayfa 2

Başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde hissedilen sarsıntı, herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı ancak bölgede yaşayanlarda kısa süreli endişeye neden oldu.

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Bursa'da 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! "Uyarıcı niteliğinde" - Sayfa 3

 Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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Bursa'da 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! "Uyarıcı niteliğinde" - Sayfa 4

DİRİ FAY HATTI GEÇEN 24 İL ARASINDA

Tüysüz, Bursa’nın içerisinden diri fay hattı geçen 24 il arasında yer aldığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

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