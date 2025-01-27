Bursa'da 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan açıklama! "Uyarıcı niteliğinde"
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki deprem, yer bilimcilerin ilgisini çekti. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bursa’nın aktif fay hattı üzerinde bulunduğunu vurgulayarak, bu tür depremlerin önemli birer uyarı niteliği taşıdığını dile getirdi.
Bugün saat 13.43’te merkez üssü Bursa’nın Nilüfer ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
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Başta Bursa olmak üzere İstanbul ve çevre illerde hissedilen sarsıntı, herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı ancak bölgede yaşayanlarda kısa süreli endişeye neden oldu.
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