Bursa'da haritalarda olmayan fay tespit edildi: Uzunluğu 95 kilometre, 7,3'lük deprem yaratabilir Son dakika haberi... Bursa’da haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda bir fay keşfedildi. Bu fay Kayapa’dan Yenişehir’e uzanıyor. Kayapa-Yenişehir Fayı’nın olası senaryolara bakıldığında 7,3 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği belirtiliyor.

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi, Bursa’da içlerinde yeni keşfedilen fayın olduğu diri fay hatlarını inceledikleri ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Kayapa’dan Yenişehir arasında 25 noktada sismik ölçüm alındı. Ölçümler sonucunda daha önce aktif fay hattı haritalarında yer almayan 95 kilometre uzunluğunda, 7,3 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip aktif bir fayın olduğu tespit edildi. 1 | 8

Gazete Duvar’dan Pelin Akdemir’in haberine göre; AFAD tarafından desteklenen çalışma, henüz yayınlanmadı. Çalışmanın adı: Jeolojik ve Jeofizik metotlarla yeni keşfedilen 1855 Bursa depremlerinin olası kaynağı: Kuzey Anadolu Fay Zonu Güney koluna ait Çek-Ayır havzalarını biçen Kayapa-Yenişehir Fayı. 2 | 8

Stadyum ve şehir hastanesinin arasından geçiyor Çalışma kapsamında yeraltının haritası çıkarıldı, fay hattının geçtiği yerler tespit edildi. Çek-Ayır havzasını biçen Kayapa-Yenişehir Fayı (KYF), batı kesiminde Kayapa bölgesinden Bursa Ovası’na uzanan kısmı 40 kilometre uzunluğunda, doğu kesiminde Yenişehir’e devam eden kolu 55 kilometre uzunluğunda. Kayapa Deresi’nden Bursa-batı havzasına uzanan fay, şehir merkezine Timsah Arena ile Şehir Hastanesi arasından geçerek ulaşıyor. 3 | 8