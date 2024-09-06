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  4. Bursa'da kuraklık alarmı: Balık ölümleri başladı, şeftali ve armut kuruyor

Bursa'da kuraklık alarmı: Balık ölümleri başladı, şeftali ve armut kuruyor

Bursa'nın Gürsu ilçesinde kuraklık nedeniyle kanallar kurudu. Coğrafi işaretli Santa Maria ve Deveci armudu sulama sıkıntıları nedeniyle ihracat riski oluştuğunu söyleyen çiftçiler ayrıca ilk kez kuraklık nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiğini söyledi.

Bursa'da kuraklık alarmı: Balık ölümleri başladı, şeftali ve armut kuruyor - Sayfa 1

Türkiye'nin önemli ihraç kaynaklarından coğrafi işaretli Santa Maria ve Deveci armudu üretimi susuzluk nedeniyle durma noktasına geldi.

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Bursa'da kuraklık alarmı: Balık ölümleri başladı, şeftali ve armut kuruyor - Sayfa 2

Bugüne kadar toplu balık ölümleri görmediklerini söyleyen çiftçiler, balıkların yeterli oksijen alamadıkları için öldüklerini ifade etti.

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Bursa'da kuraklık alarmı: Balık ölümleri başladı, şeftali ve armut kuruyor - Sayfa 3

Sulama zamanı gelen ürünlerin, vaktinde sulanmazsa yeterince olgunlaşmayacağını söyleyen çiftçiler, her yıl ihracata giden ürünlerinin bu şekilde kabul görmeyeceğini söyledi. 

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Bursa'da kuraklık alarmı: Balık ölümleri başladı, şeftali ve armut kuruyor - Sayfa 4

Kuraklık nedeniyle ihracat riski yaşanırken, çiftçilerin en kısa sürede çözüm bulmalarını istedi.

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