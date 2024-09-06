Bursa'da kuraklık alarmı: Balık ölümleri başladı, şeftali ve armut kuruyor
Bursa'nın Gürsu ilçesinde kuraklık nedeniyle kanallar kurudu. Coğrafi işaretli Santa Maria ve Deveci armudu sulama sıkıntıları nedeniyle ihracat riski oluştuğunu söyleyen çiftçiler ayrıca ilk kez kuraklık nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiğini söyledi.
Türkiye'nin önemli ihraç kaynaklarından coğrafi işaretli Santa Maria ve Deveci armudu üretimi susuzluk nedeniyle durma noktasına geldi.
Bugüne kadar toplu balık ölümleri görmediklerini söyleyen çiftçiler, balıkların yeterli oksijen alamadıkları için öldüklerini ifade etti.
Sulama zamanı gelen ürünlerin, vaktinde sulanmazsa yeterince olgunlaşmayacağını söyleyen çiftçiler, her yıl ihracata giden ürünlerinin bu şekilde kabul görmeyeceğini söyledi.
Kuraklık nedeniyle ihracat riski yaşanırken, çiftçilerin en kısa sürede çözüm bulmalarını istedi.