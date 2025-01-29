Bursa'daki deprem Marmara'yı tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı: Felaket kapımızda
Çanakkale ve Bursa'da meydana gelen depremleri değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, aktif fayları işaret etti. Tüysüz, Marmara'ya kıyısı olan ilçelerde şiddetli bir deprem yaşanacağı konusunda uyardı, Tekirdağ açıklarından başlayarak Adalar önlerine kadar kırılmasını bekledikleri bir fayın olduğunu söyledi.
Türkiye adeta beşik gibi, yurdun dört bir yanı depremle sallanıyor. Öte yandan 6 Şubat depremi gözleri muhtemel Marmara depremine çevirdi. Yer bilimciler özellikle İstanbul'a dair deprem senaryolarını anlatıp 'tedbirli olun' çağrısı yapıyor.
Geçtiğimiz günlerde Bursa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4 büyüklüğündeki depremle Çanakkale'deki 5.3'lük depremi değerlendiren yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, bu iki depremin Marmara depremini tetikleyip tetiklemeyeceği yönündeki soruya cevap verdi.
BÜYÜK MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
CNN Türk'e konuşan Tüysüz, "Küçük bir depremin büyük bir depremi tetiklemesi çok ender görülebilecek bir deprem. Genellikle tetikleme dediğimiz şey 6'nın, 7'nin üzerinde deprem olduğu zaman. Onu oluşturan fayın çevresindeki depremlerin tetiklenmesidir. Bursa'nın, Çanakkale'nin, Marmara'nın içerisi gibi 100 km uzaktaki bir yeri tetiklemesi söz konusu değil" dedi.
"KIRILMASINI BEKLEDİĞİMİZ BİR FAY VAR"
130 kilometrelik bir faydan bahseden Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Tekirdağ açıklarından başlayarak adalar önlerine kadar kırılmasını beklediğimiz bir fay var. Bu tabii bir defada da kırılabilir, birçok defa 6, 6 buçuk gibi depremler üreterek de kırılabilir" ifadelerini kullandı.