Bursa'daki deprem Marmara'yı tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz uyardı: Felaket kapımızda

"KIRILMASINI BEKLEDİĞİMİZ BİR FAY VAR"

130 kilometrelik bir faydan bahseden Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Tekirdağ açıklarından başlayarak adalar önlerine kadar kırılmasını beklediğimiz bir fay var. Bu tabii bir defada da kırılabilir, birçok defa 6, 6 buçuk gibi depremler üreterek de kırılabilir" ifadelerini kullandı.