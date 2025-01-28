Bursa’daki deprem ne anlama geliyor? Marmara depreminin habercisi mi? İki uzmandan kritik uyarı

BURSA’DAKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?

Peki Bursa’da meydana gelen bu deprem ne anlama geliyor? Bölgede daha büyük bir deprem yaşanması ihtimali var mı? Nilüfer’de gerçekleşen deprem, Marmara’da beklenen büyük depremin habercisi mi ya da bu bölgeyi tetikler mi?