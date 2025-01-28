Bursa’daki deprem ne anlama geliyor? Marmara depreminin habercisi mi? İki uzmandan kritik uyarı
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem ne anlama geliyor? Bursa’nın içinde ve çevresinde aktif faylar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bölgenin büyük bir deprem potansiyeli taşıdığını söylüyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin Bursa için uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi. Prof. Dr. Naci Görür ise Uluabat Fay Zonu’na dikkat çekip, stres biriktirdiği uyarısında bulundu.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 27 Ocak'ta saat 13.43’te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı Bursa’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntının 7,74 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Panik yaratan deprem, herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
BURSA’DAKİ DEPREM NE ANLAMA GELİYOR?
Peki Bursa’da meydana gelen bu deprem ne anlama geliyor? Bölgede daha büyük bir deprem yaşanması ihtimali var mı? Nilüfer’de gerçekleşen deprem, Marmara’da beklenen büyük depremin habercisi mi ya da bu bölgeyi tetikler mi?