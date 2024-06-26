Bursa'nın ciğerleri yandı: 490 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Bursa'da Haziran ayında Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerindeki orman yangınlarında 490 futbol sahası büyüklüğünde 350 hektar alan yandı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi mevkiinde 4 Haziran günü saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
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Ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Kuru otların rüzgarda tutuşmasıyla birlikte daha da büyüyen yangına havadan da müdahale başladı.
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Yangına 4 uçak ile 4 helikopterin havadan 80 araç ve 400 personel ile karadan müdahale yapıldı.
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8 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 140 futbol sahası büyüklüğünde, 100 hektar alan yandı.
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