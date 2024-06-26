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  4. Bursa'nın ciğerleri yandı: 490 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

Bursa'nın ciğerleri yandı: 490 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu

Bursa'da Haziran ayında Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerindeki orman yangınlarında 490 futbol sahası büyüklüğünde 350 hektar alan yandı.

Bursa'nın ciğerleri yandı: 490 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu - Sayfa 1

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi mevkiinde 4 Haziran günü saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

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Bursa'nın ciğerleri yandı: 490 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu - Sayfa 2

Ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Kuru otların rüzgarda tutuşmasıyla birlikte daha da büyüyen yangına havadan da müdahale başladı.

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Bursa'nın ciğerleri yandı: 490 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu - Sayfa 3

Yangına 4 uçak ile 4 helikopterin havadan 80 araç ve 400 personel ile karadan müdahale yapıldı.

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Bursa'nın ciğerleri yandı: 490 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu - Sayfa 4

8 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 140 futbol sahası büyüklüğünde, 100 hektar alan yandı.

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