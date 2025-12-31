Büyük adamın düşüşü, 7 aylık büyük savaş... İşte Nostradamus'un 2026 kehanetleri
Dünyaca tanınan Fransız astrolog ve kahin Nostradamus’un 2026 yılına dair öngörüleri gün yüzüne çıktı.
Fransız astrolog ve kahin Nostradamus'un (Michel de Nostredame) 1555 yılında yayımlanan "Les Prophéties" (Kehanetler) adlı eserindeki dörtlükler, günümüzde hala merakla inceleniyor.
Peki Nostradamus'un 2026 yılı için kehanetleri neler?
BÜYÜK BİR ADAMIN DÜŞÜŞÜ
Nostradamus'un "Büyük bir adam gündüz vakti bir yıldırım çarpmasıyla düşecek" ifadesi, 2026 için en çok konuşulan kehanetlerinden biri.
Bazı uzmanlar bunu önemli bir dünya liderine veya ünlü bir isme yönelik bir suikast olarak yorumlarken, bazıları "yıldırım" kelimesini lazer silahları gibi modern bir teknolojik saldırı olarak değerlendiriyor.
YEDİ AYLIK BÜYÜK SAVAŞ
Nostradamus’un "Yedi ay süren büyük savaş, insanlar kötülükten öldü" dizesi, küresel bir çatışma ihtimalini gündeme getiriyor.
Bu kehanet, Rusya-Ukrayna savaşının genişleyerek veya yeni cephelerin açılmasıyla III. Dünya Savaşı'na evrilebileceği şeklinde yorumlanıyor. Rouen ve Evreux gibi Fransız şehirlerinin isminin geçmesi, çatışmanın Avrupa içlerine sıçrayabileceğine yoruluyor.