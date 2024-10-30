Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Uzmanlar kritik tarihleri açıkladı
Deprem projeleriyle tanınan Cemil Emre Yavaş, son dönemde geliştirdiği deprem projesiyle gündemde. Doğal afetlerde insan hayatını korumaya yönelik çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımıyla bilinen Yavaş ve ekibi, İstanbul’da olası depremleri 30 gün önceden %91,65 doğruluk oranıyla tahmin etmeyi başardı. Peki, İstanbul depremi ne zaman bekleniyor?
ABD'deki Georgia Southern Üniversitesi’nde görev yapan Türk araştırmacı Cemil Emre Yavaş, geliştirdiği yenilikçi deprem projesiyle afet yönetiminde çığır açmayı hedefliyor. Yavaş ve ekibi, geliştirdikleri yapay zeka algoritmasıyla depremleri önceden tahmin etme konusunda önemli bir başarıya ulaştı. Bu algoritma, depremleri 30 gün öncesinden %91,65 doğruluk oranıyla tahmin edebiliyor.
İstanbul depremleri i̇çin yüksek doğruluk oranı
Yapay zeka tabanlı algoritma, ABD’nin deprem kuşağındaki California bölgesinde test edilmekle birlikte, Kuzey Anadolu Fayı’na yakınlığıyla bilinen İstanbul için de uyarlanarak uygulandı. Yavaş ve ekibi, İstanbul'daki olası depremleri 30 gün öncesinden %91,65 doğruluk oranıyla tahmin etmeyi başardı.
Milyonlarca vatandaş tedirgin
Büyük İstanbul depremi konusu, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaş için endişe kaynağı olmaya devam ediyor.