Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor: O ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak!
Türkiye'de Sibirya soğukları etkili oluyor. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi. Uzmanlar kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını belirtiyor.
Türkiye son yılların en soğuk ve yağışlı günlerini yaşıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, özellikle İstanbul için uyarılarda bulunarak, "Büyük kar, megakente yaklaşıyor. İstanbul'da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz" dedi.
Türkiye bu kışın en soğuk, en yoğun kar yağışlı günlerini yaşıyor. Sibirya soğukları buz kestirdi.
Bugünden itibaren İstanbul’da kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla 3 gün daha sürecek.