Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor: O ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak!

Türkiye son yılların en soğuk ve yağışlı günlerini yaşıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, özellikle İstanbul için uyarılarda bulunarak, "Büyük kar, megakente yaklaşıyor. İstanbul'da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz" dedi.