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  4. Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor: O ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak!

Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor: O ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak!

Türkiye'de Sibirya soğukları etkili oluyor. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi. Uzmanlar kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olacağını belirtiyor.

Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor: O ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak! - Sayfa 1

Türkiye son yılların en soğuk ve yağışlı günlerini yaşıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, özellikle İstanbul için uyarılarda bulunarak, "Büyük kar, megakente yaklaşıyor. İstanbul'da diğer şehirlerden daha fazla kar bekliyoruz" dedi.

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Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor: O ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak! - Sayfa 2

Türkiye bu kışın en soğuk, en yoğun kar yağışlı günlerini yaşıyor. Sibirya soğukları buz kestirdi.

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Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor: O ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak! - Sayfa 3

Bugünden itibaren İstanbul’da kar yağışı 24 Şubat Pazartesi sabahına kadar aralıklarla 3 gün daha sürecek.

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Büyük kar İstanbul’a yaklaşıyor: O ilçelerde market alışverişine bile gitmek zorlaşacak! - Sayfa 4

3 gün ortalamasında şehrin kıyı ilçelerinde en az 10 santimetre, iç ve yüksek kesimlerinde yarım metre, şehir ortalamasında ise tahmini 30 santimetre kar kalınlığı oluşması bekleniyor.

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