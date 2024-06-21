Büyük Marmara depremine hazırlık: Binalar nasıl güçlendirilir?

Milliyet’e konuşan Türkkan, “600 binden fazla riskli bina var ve zamanımız yok. Bunların içerisinde güçlendirme dahi yapılamayacak binalar var. Bunlar yıkılmalı. Güçlendirerek güvenli seviyeye çıkartabileceğimiz bina sayısı da çok” dedi.