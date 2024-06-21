Büyük Marmara depremine hazırlık: Binalar nasıl güçlendirilir?
İstanbul’da 600 bin riskli binanın yarıya yakınının, güçlendirme ile depremde çökmeyecek hale getirilebileceği söyleniyor. Üstelik bu yapıların bazılarında güçlendirme işlemi için tahliyeye dahi gerek olmadığı vurgulanıyor. Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile kısa sürede 300 binden fazla binanın depreme dayanıklı hale getirilebileceğini belirtti.
İstanbul’da riskli yapı sayısının 600 bin civarında olduğu, bu binaların ivedilikle depreme dirençli hale getirilmesi gerektiği belirtiliyor.
Peki bu binaları depreme dayanıklı hale getirmenin tek yolu yıkıp yeniden yapmak mı?
Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, güçlendirme çalışmaları ile riskli binaların 2018 Deprem Yönetmeliği’nde belirlenen can güvenliği seviyesine çıkartılabileceğini, mevzuatta yapılacak düzenlemeler ile kısa sürede 300 binden fazla binanın depreme dayanıklı hale getirilebileceği görüşünde.
Türkkan, eğer binanın dayanıklılık performansı uygunsa binanın tahliye edilmeden güçlendirilebileceğini belirtiyor.
Milliyet’e konuşan Türkkan, “600 binden fazla riskli bina var ve zamanımız yok. Bunların içerisinde güçlendirme dahi yapılamayacak binalar var. Bunlar yıkılmalı. Güçlendirerek güvenli seviyeye çıkartabileceğimiz bina sayısı da çok” dedi.
İki yöntem var
“En hızlı güçlendirme metotlarıyla bu binaları güvenli hale getirmeliyiz” diyen Türkkan, bu yöntemlerin klasik yöntem olan perdeleme ve binanın içerisine girmeden sismik damperler veya ilave yaparak binayı dışarıdan güçlendirme olduğunu belirtti. Türkkan “İmar Kanunu’nda yapılacak düzenlemelerle binaların içerisine girmeden, tekil yapılarda güçlendirme yapmak mümkün.