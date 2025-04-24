Büyük Marmara depreminin enerjisi azaldı mı? Artçılar ne kadar sürer? Prof. Dr Şükrü Ersoy açıkladı
Deprem uzmanı Prof. Dr Şükrü Ersoy, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Artçı sarsıntıların bir hafta daha sürebileceğini belirten Ersoy, "Büyük Marmara depreminin enerjisi azaldı mı?" sorusuna "6,2'den sonra bu enerjinin fay zonu üzerinden hemen çıkacağını söylemek kehanet olur" yanıtını verdi.
İstanbul’u sarsan 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Bazı uzmanlar dünkü depremin fay hattı üzerindeki enerjiyi azalttığını ve İstanbul için riski azalttığını savundu, bazıları ise asıl depremin bu olmadığını, bir sonraki depremin çok daha güçlü olacağını iddia etti.
CNN Türk canlı yayınına katılan Deprem uzmanı Prof. Dr Şükrü Ersoy, iki taraftan gelen iddiaları değerlendirdi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Artçılar bir hafta daha devam edebilir"
Ersoy'un canlı yayında yaptığı uyarıların önemli satırbaşları şöyle:
"Tüm bu aktiviteler Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içindeki kısmında özellikle Kumburgaz fayı üzerinde gerçekleşti. Bu fay 40 km. uzunluğunda. Öncü, ana şok, artçı bunların hepsi batı ucunda meydana gelen aktiviteler. Sanırım kırığın üzerinde 200'e yakın aktivite var. Artçı şoklar bir süre daha devam edebilir. Bir haftalık sürece yayılabilir. Dünküler baya güçlüydü. Bundan sonra büyür mü küçülür mü, cevap vermek kolay değil. Deprem aktivitesi süreci içindeyiz. Bu depremler olmaya devam edecek. Dağılımda bir değişiklik olursa farklı yorumlanabilir.
Bilimde bu tartışmalar her zaman olur. Veriler üzerinden konuşmak gerekir. Marmara'da bağımsız olarak Kuzey Anadolu fayının deprem yaratma kapasitesi maksimum 8 büyüklüğünde. Marmara Denizi içinden geçen Kuzey Anadolu fayının da bunun devamı olduğunu düşündüğümüzde 'Marmara Denizi içinde deprem büyüklüğünün 6.5'u geçmez' denmesi çok anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü deprem oluşturma kapasitesi var.