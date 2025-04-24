Büyük Marmara depreminin enerjisi azaldı mı? Artçılar ne kadar sürer? Prof. Dr Şükrü Ersoy açıkladı

"Artçılar bir hafta daha devam edebilir"

Ersoy'un canlı yayında yaptığı uyarıların önemli satırbaşları şöyle:

"Tüm bu aktiviteler Kuzey Anadolu fayının Marmara Denizi içindeki kısmında özellikle Kumburgaz fayı üzerinde gerçekleşti. Bu fay 40 km. uzunluğunda. Öncü, ana şok, artçı bunların hepsi batı ucunda meydana gelen aktiviteler. Sanırım kırığın üzerinde 200'e yakın aktivite var. Artçı şoklar bir süre daha devam edebilir. Bir haftalık sürece yayılabilir. Dünküler baya güçlüydü. Bundan sonra büyür mü küçülür mü, cevap vermek kolay değil. Deprem aktivitesi süreci içindeyiz. Bu depremler olmaya devam edecek. Dağılımda bir değişiklik olursa farklı yorumlanabilir.