Buzlu yolda düşmemek için nasıl yürümeli?
Son yılların en sert kışını geçiren Türkiye'de, kar ve buzla kaplanan yollar kazaları da beraberinde getiriyor. Eğlenmek veya zorunluluktan dolayı sokağa çıkan vatandaşlar ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kalırken, uzmanlar ise sakatlanmaları önlemek için "penguen yürüyüşü" öneriyor.
Uzun yıllar sonra ağır kış koşullarıyla karşı karşıya kalan birçok kentte kar yağışı ve aşırı soğuklar sebebiyle yollar buzla kaplandı.
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Eğlenmek veya zorunluluktan dolayı sokağa çıkanların ciddi yaralanmalar ile karşı karşıya gelebileceklerine dikkat çeken uzmanlar, kalıcı sakatlıklara neden olabilen burkulmaların önüne penguen yürüyüşü ile geçilebileceğini belirtti.
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