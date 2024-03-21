Çalışmalar başlatıldı: AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran açıklama

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

TGRT Haber canlı yayınında "Emekliler bir sürpriz bir müjde bekliyor emekliler. Var mı bu yönde bir çalışma?" sorusuna cevap veren Şahin, "Biz her zaman milletimizin beklentileri, şikayetleri doğrultusunda siyaset yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşın gündeminde ne varsa, derdi ne ise onu masamıza koyuyoruz. Bu mesele ile ilgili de çalışmalar var. Çalışmalar olgunlaşınca sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.