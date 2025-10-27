  1. Ekonomim
  4. Çanakkale açıklarında peş peşe deprem! Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı geldi: Bölge geriliyor

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu. 5 dakika sonra ise 3.7'lik ikinci bir deprem daha oldu. Peş peşe depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.12'de gerçekleşen depremin derinliği 13.61 olarak kaydedildi.

Bu depremin ardından 5 dakika sonra da 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremin derinliği 13.19 km olarak ölçüldü.

Depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çanakkale'deki depremleri değerlendirdi.

