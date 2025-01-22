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  4. Çanakkale açıklarındaki deprem: Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıt verdi

Çanakkale açıklarındaki deprem: Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıt verdi

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21 Ocak'ta saat 23.38'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Manisa ve Edremit'te de hissedildi. Peki bölgede daha büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz, herkesin merak ettiği bu soruya yanıt verdi.

Çanakkale açıklarındaki deprem: Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıt verdi - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Ayvacık açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Çanakkale açıklarındaki deprem: Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıt verdi - Sayfa 2

Deprem saat 23.38'de maydana geldi. Depremin derinliği 8.65 km olarak açıklandı. Deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde de hissedildi.

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Çanakkale açıklarındaki deprem: Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıt verdi - Sayfa 3

Deprem Uzmanı Okan Tüysüz, NTV'de Ayvacık açıklarında meydana gelen son deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Çanakkale açıklarındaki deprem: Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıt verdi - Sayfa 4

Bu büyüklükte bir depremin hasar yaratmasının beklenmediğini belirten Tüysüz, bölgede daha önce deprem fırtınası yaşandığını bu nedenle yaşanan son depremin olağan olduğunu ifade etti.

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