Çanakkale açıklarındaki deprem: Daha büyük deprem olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıt verdi
Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 21 Ocak'ta saat 23.38'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Manisa ve Edremit'te de hissedildi. Peki bölgede daha büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Okan Tüysüz, herkesin merak ettiği bu soruya yanıt verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Ayvacık açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Deprem saat 23.38'de maydana geldi. Depremin derinliği 8.65 km olarak açıklandı. Deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde de hissedildi.
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Deprem Uzmanı Okan Tüysüz, NTV'de Ayvacık açıklarında meydana gelen son deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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