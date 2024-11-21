Çanakkale Savaşları'ndan kalma, tesadüfen bulundu! Kimlere ait bilinmiyor, sırrı uzman ekip çözecek

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı ve kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek ‘Çanakkale Geçilmez' destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.