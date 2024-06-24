Çanakkale'nin ciğerleri yandı: Tam 952 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu
Çanakkale'nin Eceabat ile Ezine ilçelerindeki orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde 680 hektar alan yandı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında 18 Haziran günü saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
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Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 dakika içinde müdahale etti.
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Yangın nedeniyle Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyü tahliye edildi.
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Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretçiye kapatıldı.
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