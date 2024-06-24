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  4. Çanakkale'nin ciğerleri yandı: Tam 952 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu

Çanakkale'nin ciğerleri yandı: Tam 952 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu

Çanakkale'nin Eceabat ile Ezine ilçelerindeki orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde 680 hektar alan yandı.

Çanakkale'nin ciğerleri yandı: Tam 952 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu - Sayfa 1

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında 18 Haziran günü saat 16.05 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

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Çanakkale'nin ciğerleri yandı: Tam 952 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu - Sayfa 2

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 dakika içinde müdahale etti.

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Çanakkale'nin ciğerleri yandı: Tam 952 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu - Sayfa 3

Yangın nedeniyle Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köyü tahliye edildi.

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Çanakkale'nin ciğerleri yandı: Tam 952 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu - Sayfa 4

Tarihi Gelibolu Yarımadası ziyaretçiye kapatıldı.

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